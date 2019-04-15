Директор спортшколы в Саратовской области оштрафована за трудоустройство дочери

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-15T15:10:51+03:00

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Полиция раскрыла махинацию директора муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» в Марксе Саратовской области. 57-летнюю руководительницу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно — в устройстве на работу собственной дочери, которая в реальности никаких обязанностей не исполняла.

По выводам следствия, с которыми согласился суд, Лариса Буянова возглавляя школу в поселке Степное Советского района, с декабря 2013 по май 2016 года фиктивно трудоустроила к себе свою дочь. За это время женщина получила 172 982 рубля зарплаты и иных выплат.

Буянова полностью признала вину, возместила ущерб, уголовное преследование прекращено и наложен штраф в 30 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU