Директор спортшколы в Саратовской области оштрафована за трудоустройство дочери
Полиция раскрыла махинацию директора муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» в Марксе Саратовской области. 57-летнюю руководительницу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно — в устройстве на работу собственной дочери, которая в реальности никаких обязанностей не исполняла.
По выводам следствия, с которыми согласился суд, Лариса Буянова возглавляя школу в поселке Степное Советского района, с декабря 2013 по май 2016 года фиктивно трудоустроила к себе свою дочь. За это время женщина получила 172 982 рубля зарплаты и иных выплат.
Буянова полностью признала вину, возместила ущерб, уголовное преследование прекращено и наложен штраф в 30 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU