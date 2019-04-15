Житель Питерского района заплатил алименты ради отдыха за границей
Ему не дали загранпаспорт
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Житель Питерского района Саратовской области не мог получить загранпаспорт из-за более 40 тыс. рублей долга на содержание своего ребенка.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УФССП, в отношении него возбудили исполнительное производство, которое и повлекло за собой такие ограничения, поскольку добровольно отец рассчитываться не хотел.
Принятые меры вынудили нерадивого гражданина отдать деньги, а после этого каждый месяц платить средства точно в срок.
ИСТОЧНИК KP.RU