Житель Питерского района заплатил алименты ради отдыха за границей

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-15T15:01:15+03:00

Ему не дали загранпаспорт

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Житель Питерского района Саратовской области не мог получить загранпаспорт из-за более 40 тыс. рублей долга на содержание своего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УФССП, в отношении него возбудили исполнительное производство, которое и повлекло за собой такие ограничения, поскольку добровольно отец рассчитываться не хотел.

Принятые меры вынудили нерадивого гражданина отдать деньги, а после этого каждый месяц платить средства точно в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU