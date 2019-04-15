В Саратов возвращаются заморозки

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-15T13:42:29+03:00

Начальник Гидрометцентра говорит, что это климатическая норма

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Саратовскую область на этой неделе, с 15 по 21 апреля, ждут заморозки.

- До конца недели погода на территории региона будет находиться под воздействием арктического антициклона. То тепло, что было в области, это положительная аномалия температур. Сейчас режим возвращается к климатической норме, — сообщил «КП-Саратов» Михаил Болтухин, начальник Саратовского Гидрометцентра.

Сегодня и завтра, 15 и 16 апреля, будет преобладать переменная облачность, в правобережных районах области местами небольшие дожди не более 1 мм в сутки.

Ветер будет дуть северо-восточный 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

В среду в полдень будет около +3 на севере и +8 на юге, в облцентре — +5…+7. К четвергу ночные температуры в регионе будут наблюдаться от -4 по северным районам до +1 — по южным, в Саратове этот показатель составит -2…0 градусов.

Дальше температура начнет медленно повышаться, к концу недели столбик термометра по области ночью дойдет до -1…+4, в Саратове — +1…+3. Субботним и воскресным днем в регионе будет +9…+14, облцентр — +11…+13. Осадков с середины недели не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU