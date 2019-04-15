Саратовский спортсмен стал двукратным чемпионом международного турнира по джиу-джитсу

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-15T14:26:38+03:00

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Саратовский спортсмен Денис Поляков стал двукратным чемпионом международного турнира по джиу-джитсу, который прошел в Мюнхене.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, он одержал две победы в разделах с и без кимоно.

Профессионал боевых искусств по джиу-джитсу не только выступает на соревнованиях, но и сам тренирует группу в клубе «Кросспоинт».

ИСТОЧНИК KP.RU