Саратовский спортсмен стал двукратным чемпионом международного турнира по джиу-джитсу
Соревнования прошли в Мюнхене
Изменить размер текста:
Саратовский спортсмен Денис Поляков стал двукратным чемпионом международного турнира по джиу-джитсу, который прошел в Мюнхене.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, он одержал две победы в разделах с и без кимоно.
Профессионал боевых искусств по джиу-джитсу не только выступает на соревнованиях, но и сам тренирует группу в клубе «Кросспоинт».
ИСТОЧНИК KP.RU