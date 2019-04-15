В Саратове рецидивист сорвал с мужчины золотую цепочку
В отношении него возбудили уголовное дело за грабеж
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В Саратове полиция нашла подозреваемого в ограблении.
- Ночью 13 апреля в отдел пришел 57-летний мужчина и рассказал, что в квартире на Усть-Курдюмской улице неизвестный отобрал у него золотую цепочку, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Полиция нашла подозреваемого — 34-летнего безработного рецидивиста. В отношении него возбуждено дело за грабеж.
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ИСТОЧНИК KP.RU