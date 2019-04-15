В воскресенье на Шелковичной задержали грабителя

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-15T12:54:15+03:00

Он избил и снял кольцо, часы и мобильник с припозднившегося прохожего

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Пять минут потребовалось в Саратове сотрудникам Росгвардии, чтобы по «горячим следам» задержать подозреваемого в грабеже.

Преступление произошло поздно вечером 14 апреля. Мужчина возвращался домой, когда в районе улицы Шелковичная на него напали. Грабитель избил его, отобрал телефон, снял кольцо и часы.

Пострадавший оперативно обратился в полицию и наряд вневедомственной охраны Росгвардии отправился на поиски в указанные дворы.

Грабителя нашли и задержали через пять минут. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, пострадавший опознал его, как напавшего на него ранее. Задержанному ничего не оставалось делать, кроме как признаться в нападении, тем более все похищенное у него изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU