В воскресенье на Шелковичной задержали грабителя
Пять минут потребовалось в Саратове сотрудникам Росгвардии, чтобы по «горячим следам» задержать подозреваемого в грабеже.
Преступление произошло поздно вечером 14 апреля. Мужчина возвращался домой, когда в районе улицы Шелковичная на него напали. Грабитель избил его, отобрал телефон, снял кольцо и часы.
Пострадавший оперативно обратился в полицию и наряд вневедомственной охраны Росгвардии отправился на поиски в указанные дворы.
Грабителя нашли и задержали через пять минут. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, пострадавший опознал его, как напавшего на него ранее. Задержанному ничего не оставалось делать, кроме как признаться в нападении, тем более все похищенное у него изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU