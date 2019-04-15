В Перелюбе мужчина убил экс-сожительницу за отказ мириться

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-15T12:50:45+03:00

Женщина умерла по пути в больницу от массивной кровопотери после удара ножом в шею

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В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Перелюбского района. Его подозревают в убийстве своей бывшей сожительницы.

- Следствие считает, что 26-летняя женщина с 2015 года жила с мужчиной, но в феврале 2019 они поругались. В тот момент он ударил девушку обухом топора по голове, а она написала на него заявление, рассталась с ним и уехала жить в Саратов, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Судебное заседание было назначено на 9 апреля, но пострадавшая туда не пришла, а 12 апреля злоумышленник узнал от соседей, что экс-возлюбленная находится у сестры в селе Смородинка.

Мужчина выпил для смелости и пошел в гости. Он попытался уговорить девушку, чтобы она написала заявление о примирении или сказала это в суде, но девушка была непреклонна. Тогда подозреваемый достал нож и начал ей угрожать.

Сестра потерпевшей увидела оружие и побежала к соседям за подмогой, но когда они пришли, гражданин уже воткнул в шею жертве лезвие. Ее госпитализировала «скорая», но по пути женщина скончалась от массивной кровопотери.

Следователи задержали злоумышленника, он обо всем рассказал, его поместили под стражу до суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU