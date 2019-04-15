Мужчина в Балакове поплатился жизнью за кусок масла из чужого холодильника

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-15T12:53:07+03:00

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В День космонавтики в Балакове Саратовской области произошло убийство, причем жертва погибла от ударов локтями.

Следователи уже предъявили обвинение 54-летнему местному жителю в убийстве своего 34-летнего соседа.

По версии, которую изложил обвиняемый, с убитым они ранее дружили на почве общей любви к алкоголю. В День космонавтики с самого утра они уже отмечали праздник со спиртным. Скандал разразился, когда 54-летний мужчина заметил в холодильнике соседа свое сливочное масло. Как оказалось, накануне он приходил к приятелю и попросил корм для кота. Тот разрешил ему взять из холодильника замороженную кильку, однако владелец кота, кроме рыбы, без спроса прихватил еще и масло. Избив собутыльника, разъяренный мужчина вышел в коридор покурить и успокоиться, а когда вернулся к соседу, обнаружил, что тот достал нож, чтобы отомстить за избиения.

Старший мужчина выбил у приятеля оружие и этим же ножом ударил его дважды в грудь.

- После этого злоумышленник стал избивать лежащего на полу товарища локтями по груди и животу. О произошедшем он рассказал своей знакомой. Женщина вызвала «скорую помощь» и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть 34-летнего мужчины. Согласно судебно-медицинскому исследованию, на теле потерпевшего имеются два колото-резаных ранения груди, однако, причиной его смерти стала тупая сочетанная травма груди и живота, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.

Задержанный свою вину признал и сейчас взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU