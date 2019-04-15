Из Саратова уезжают в Украину и Казахстан, приезжают из Марокко и Нигера

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-15T12:37:57+03:00

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Только за январь и февраль 2019 года из Саратовской области уехало на 702 человека больше, чем приехало. Число прибывших мигрантов составило 8 048 человек, выбывших — 8 750. Об этом 15 декабря в эфире «Радио России — Саратов» рассказал руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов.

- Со странами СНГ в Саратовской области мы видим миграционную убыль, то есть, выбыло больше, чем прибыло на 227 человек. Уезжали в основном на Украину, в Казахстан и Узбекистан, — заявил Вячеслав Сомов. Обратная картина, по словам бывшего главы администрации Саратова, а ныне главного статистика региона, со странами дальнего зарубежья.

Из далеких стран на Саратовщину пожаловало на 132 человека больше, чем уехало куда подальше.

По словам Сомова, в регион в основном прибывали мигранты из таких стран как: Марокко, Экваториальная Гвинея, ЮАР, Гана, Конго, Никарагуа, Ангола, Нигер, Танзания, Кот-д'Ивуар и даже один житель королевства Эсватини.

ИСТОЧНИК KP.RU