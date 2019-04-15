2019-04-15T12:26:44+03:00
Общество

Валерий Радаев учредителям «Тролзы»: Не ищите манну небесную

Радаев предложил Бурову поменять позицию
Дарья Вострикова
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Валерий Радаев выступает на "Тролзе"Валерий Радаев выступает на "Тролзе"Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 15 апреля, на энгельсском заводе «Тролза», обсудили пути решения проблем предприятия.

В ответ на предложения соучредителя «Тролзы» Владислава Бурова, губернатор Саратовской области Валерий Радаев сказал, что не нужно искать манну небесную, надо расчистить финансовую составляющую предприятия, чтоб ушли обременения и «Тролза» могла выйти на рынок, чтоб работать с банками и другими предприятиями.

Радаев добавил, что мыслей о том, что предприятие обанкротится, а потом заживет, быть не должно, ведь есть много негативных примеров таких решений. Губернатор закончил свою речь словами, что Владиславу Бурову стоит поменять свою позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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