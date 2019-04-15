Валерий Радаев учредителям «Тролзы»: Не ищите манну небесную
Сегодня, 15 апреля, на энгельсском заводе «Тролза», обсудили пути решения проблем предприятия.
В ответ на предложения соучредителя «Тролзы» Владислава Бурова, губернатор Саратовской области Валерий Радаев сказал, что не нужно искать манну небесную, надо расчистить финансовую составляющую предприятия, чтоб ушли обременения и «Тролза» могла выйти на рынок, чтоб работать с банками и другими предприятиями.
Радаев добавил, что мыслей о том, что предприятие обанкротится, а потом заживет, быть не должно, ведь есть много негативных примеров таких решений. Губернатор закончил свою речь словами, что Владиславу Бурову стоит поменять свою позицию.
ИСТОЧНИК KP.RU