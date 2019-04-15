В балашовском ночном клубе у мужчины отобрали 10 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-15T10:58:41+03:00

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Полиция Балашова вчера, 14 апреля, нашла грабителя, отобравшего у местного жителя 10 тыс. рублей.

- В участок в 00:05 пришел 38-летний мужчина и заявил, что на территории бывшего ночного клуба «Мегаполис» 40-летний гражданин отобрал у него две купюры по 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

ППС оперативно нашла ранее привлекавшегося за кражу мужчину и возбудила в отношении него дело за грабеж. Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU