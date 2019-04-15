Соучредитель «Тролзы» желает предприятию белорусский путь

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-15T10:55:00+03:00

Об этом он сказал губернатору

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Сегодня, 15 апреля, в энгельсском заводе «Тролза» состоялась встреча губернатора области Валерия Радаева, депутата ГосДумы Николая Панкова, рабочих и руководства завода.

Исполняющий обязанности генерального директора Олег Стрельников рассказал о том, что организация получила сертификат на электробус, транспорт прошел испытания, завод готов выпускать новую продукцию, проблема серьезная и просьба - о помощи в привлечении оборотных средств.

Президент ГК «Букет», которой принадлежит «Тролза», Владислав Буров рассказал о том, что благодаря привлеченным средствам парк машин обновился, у предприятия есть опыт в эксплуатации электробусов в Крыму, Москве. Предприятие находится в ожидании инвесторов, поскольку отдельно завод машиностроения, скорее всего, не выживет автономно.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поинтересовался, каков поток производства машин.

Буров ответил, что точка неубыточности - 200 машин в год, до прихода Котовицкого было 450 машин. Но чтобы сделать троллейбус, нужно заказывать детали из-за рубежа. Буров сказал об опыте белорусских коллег, где идут дотации на каждую машину и добавил, что компания вышла с предложением - чтоб субсидировали каждую машину муниципалитетам и если лизинг-компании и банки пойдут навстречу, то тогда дела у завода наладятся.

ИСТОЧНИК KP.RU