Саратовец умер после четырех приездов «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-15T10:33:50+03:00

Гражданин отказывался ехать в больницу и скончался от ожогов в доме родителей

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В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 55-летнего мужчины.

- Предполагается, что гражданин жил в доме на Вокзальной улице в Красном Куте вместе с сожительницей. В злополучный день, 11 апреля, она ушла по делам, а мужчина начал пить. Вечером он проснулся от того, что на нем загорелась одежда, но он не стал обращать внимание на огонь в доме и ушел дремать в баню, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Местные жители заметили возгорание и вызвали пожарных. Огнеборцы все потушили, но не нашли дома жильцов и пошли обследовать двор, где и нашли хозяина.

Медики попытались его госпитализировать, однако пострадавший отказался и лег спать. Вскоре вернулась его сожительница и повторно вызвала мужчине «скорую», от которой он вновь отказался.

Тогда женщина позвонила родителям гражданского супруга. Те забрали его к себе и уже в отчем доме звонили врачам два раза, но мужчина был непреклонен и заявил, что никуда не поедет.

В итоге 12 апреля пострадавший умер от ожогов в квартире мамы с папой.

Следователи осмотрели место происшествия и назвали основной причиной пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Назначена судмедэкспертиза, которая покажет от чего умер мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU