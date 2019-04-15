Радаев заявил, что не допустит закрытия троллейбусного завода в Энгельсе

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-15T10:46:58+03:00

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Губернатор Валерий Радаев сделал заявление на сегодняшней встрече в Энгельсе на заводе ЗАО «Тролза», выпускающем троллейбусы. Радаев с подчиненными и секретарь реготделения ЕР Панков прибыли на предприятие, которое находится под угрозой закрытия.

- Учитывая, что ваше, наше предприятие имеет особое значение, потому что это единственное такое предприятие в России и на территории области, которое выпускает общественный транспорт.

Мы не можем допустить того, чтобы предприятие было закрыто. Это принципиально важная позиция, лично моя, как губернатора, и я от нее не отступлю, какие бы здесь собственники не были.

Поэтому для нас важно не только говорить о развитии, открытии новых, но о сохранении действующих предприятий, реконструкции и реорганизации. И самое главное обеспечить преемственность и сохранение коллектива, — заявил Радаев, выступая перед рабочими завода «Тролза» в цехе предприятия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/703202" frameborder="0"></iframe> Заявление Радаева на "Тролзе" 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU