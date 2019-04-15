В Солнечном у разнорабочего угнали ВАЗ-21099

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-15T10:18:36+03:00

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В поселке Солнечный Саратова полиция вчера, 14 апреля, нашла мужчину, угнавшего ВАЗ-21099, и саму машину.

- В полицию ночью обратился 33-летний разнорабочий из Энгельса и сказал, что вечером 13 апреля от дома по улице Романтиков угнали его авто, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Машину нашли в Жасминном поселке со спущенным колесом и без аккумулятора. После полиция также задержала подозреваемого в угоне — 30-летнего ранее судимого мужчину, который признался в преступлении.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU