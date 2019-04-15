В котельной Балашова нашли труп рабочего

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-15T10:12:15+03:00

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В Балашове следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения трупа 48-летнего мужчины.

- Около 7:30 13 апреля сотрудники одного из учреждений нашли в котельной тело рабочего и сообщили об этом своему руководству, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU