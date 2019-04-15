На шествие «Бессмертного полка» в Саратове приглашают волонтеров с баянами

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-15T10:06:43+03:00

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На брифинге по теме подготовки к празднованию 74-й годовщины победы в Великой отечественной войне в пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 15 апреля, обсудили мероприятия, которые планирует проводить организация «Боевое братство».

- Рассматривается вопрос об участии в «Бессмертном полке» в этом году в Саратове людей из Луганской и Донецкой народных республик. Отметим, что «Боевое БРАТСТВО» во время автопробега «Крым — наш» вручили медали о 30-летии завершения военных действий в Афганистане военнослужащим ЛНР, участвовавшим в войне в Афганистане, — рассказал Сергей Авезниязов.

Предполагается, что 9 мая участники «БОЕВОГО БРАТСТВА» проведут автопробег. Они собираются посетить все памятники Великой отечественной войны в Саратове и Энгельсе, провести митинг и отдать дань павшим.

- В прошлом году было много критики после акции по поводу того, что никто не предоставил текст песни, было мало музыки, исполнителей. Мы приглашаем волонтеров взять аккордеон, баян и внести свой вклад. Может, кто захочет распечатать листы с текстом, — сообщил еще один участник пресс-конференции Александр Янклович.

Свои предложения о проведении акции «Бессмертный полк» в Саратове можно озвучить по номерам горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU