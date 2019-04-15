Названо место сбора и время начала шествия «Бессмертного полка» в Саратове

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-15T09:26:07+03:00

В «КП-Саратов» рассказали о шествии «Бессмертный полк» в 2019 году Фото: Ольга Муравлёва

Об этом рассказали в пресс-центре «КП-Саратов»

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В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 15 апреля, прошел брифинг, посвященный подготовке к празднованию 74-й годовщины победы в Великой отечественной войне и акции «Бессмертный полк».

- В Саратове 9 мая ожидается шествие около 100 тыс. человек. Также отмечу, что в 2018 в акции участвовали более 150 стран. Также у нас есть сайт и группа в соцсети. Сегодня, 15 апреля, заработала горячая линия по вопросам о «Бессмертном полке», — сказал Александр Янклович.

Он назвал два номера горячей линии: 89372432045 и 8 (8452) 93-93-82.

Начало шествия в 15:00, сбор участников в 14:00 на пересечение улиц Московская и Степана Разина.

Янклович также отметил, что фото родственника, с которым люди хотят пройти, можно бесплатно распечатать в любом МФЦ и на Главпочтамте.

ИСТОЧНИК KP.RU