2019-04-15T08:50:29+03:00
Общество

Двум инвалидам в Балакове вернули отпуск и короткую рабочую неделю

Фирму привлекли к ответственности
Ольга Муравлёва
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Прокурорская проверка в Балакове выявила факты нарушения трудовых прав инвалидов в ООО «АТР-Холдинг».

- Фирма не установила для двух человек короткую неделю — менее 35 часов — и ежегодный отпуск не менее 30 дней, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

В региональную Гострудинспекцию были направлены постановления о возбуждении административных дел в отношении компании. Виновников привлекли к ответственности, а права инвалидов восстановлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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