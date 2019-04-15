Молодежь на ВАЗах в Энгельсе устроила «замес»

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-15T08:43:35+03:00

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Авария случилась вчера, 14 апреля, около 22:00 на улице Тельмана в Энгельсе возле перекрестка с Волоха.

Как уточнили в отделе пропаганды областной ГИБДД, виновником ДТП стал 23-летний водитель ВАЗ-2114, который разогнался на прямой дороге, не справился с управлением и врезался в другой такой же автомобиль, где за рулем был совсем юный, 18-летний водитель. Тот в свою очередь от удара столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего местного жителя.

В результате водители отделались незначительными ушибами, помощь подоспевшие медики оказали 19-летней пассажирке «четырнадцатой», оказавшейся в середине.

ИСТОЧНИК KP.RU