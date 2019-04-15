В Саратове рецидивист отобрал телефон за 25 тыс. рублей
Он сдал Samsung Galaxy A8+ в комиссионку за 6 тыс. рублей
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В Саратове полиция вчера, 14 апреля, нашла мужчину, который отобрал на Беговом проезде телефон.
- В отдел поздним вечером 12 апреля обратился 33-летний мужчина и рассказал, что его ограбили — забрали Samsung Galaxy A8+ за 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Полиция оперативно нашла подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный рецидивист. Телефон у него не смогли забрать, он сдал его в комиссионку за 6 тыс. рублей.
В отношении мужчины возбудили дело за грабеж и отправили дожидаться суда под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU