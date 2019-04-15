Административная комиссия Балаково повторно рассмотрит проблему, поднятую Николаем Панковым

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-15T08:42:58+03:00

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Прокуратура Балакова отреагировала на проблему, поднятую депутатом ГД Николаем Панковым, и обязала районную административную комиссию рассмотреть вопрос о штрафе жительницы Подсосенок Елены Шубиной.

Напомним, женщину оштрафовали на 5 тыс. рублей из-за того, что она привезла мусор к зданию бывшей администрации. Она сделала это по причине плохой чистки дорог от снега, из-за которой отходы не могли вывезти три недели.

Также Николай Панков предложил оплатить штраф сельчанке. В своем телеграм-канале «Пара слов» он призвал власть не защищаться от людей, а защищать их интересы.

- Держу на контроле этот вопрос, и еще раз обязательно обсудим его с Еленой Николаевной. Надеюсь, что комиссия внимательно и максимально объективно рассмотрит эту проблему. Из таких ситуаций власть должна делать выводы и работать эффективней, а не наказывать людей за активность, — отметил Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU