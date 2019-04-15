2019-04-15T08:10:07+03:00
Происшествия

В Саратове у продавца с прилавка украли iPhone 6s

Преступление совершил житель области
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера, 14 апреля, полиция нашла подозреваемого, укравшего телефон.

- В отдел 13 апреля обратилась 31-летняя продавец-кассир и рассказала, что днем ранее у нее с прилавка магазина на Усть-Курдюмской улице украли iPhone 6s, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция возбудила дело и нашла 39-летнего жителя Петровска. У него забрали телефон, а сам он признался в содеянном. Его обязали явиться в участок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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