В Саратове у продавца с прилавка украли iPhone 6s
Преступление совершил житель области
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В Саратове вчера, 14 апреля, полиция нашла подозреваемого, укравшего телефон.
- В отдел 13 апреля обратилась 31-летняя продавец-кассир и рассказала, что днем ранее у нее с прилавка магазина на Усть-Курдюмской улице украли iPhone 6s, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Полиция возбудила дело и нашла 39-летнего жителя Петровска. У него забрали телефон, а сам он признался в содеянном. Его обязали явиться в участок.
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ИСТОЧНИК KP.RU