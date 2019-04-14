В Саратове без вести пропал мужчина в черной кепке

СЕГОДНЯ 20:47 2019-04-14T20:47:34+03:00

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В Ленинском районе Саратова без вести пропал Сергей Мигачев.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 37-летнего мужчину ищут с 12 апреля. Он может быть дезориентирован.

По приметам Мигачев худощавого телосложения, 167 ростом, у него короткие темные волосы и карие глаза.

На момент пропажи был одет в синюю куртку с белыми вставками и капюшонов, а также синий джемпер с разноцветными полосками, темно-синие джинсы, черные кроссовки и черную кепку.

ИСТОЧНИК KP.RU