В Саратове без вести пропал мужчина в черной кепке
Сергея Мигачева разыскивают с 12 апреля
Сергей Мигачев
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В Ленинском районе Саратова без вести пропал Сергей Мигачев.
Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», 37-летнего мужчину ищут с 12 апреля. Он может быть дезориентирован.
По приметам Мигачев худощавого телосложения, 167 ростом, у него короткие темные волосы и карие глаза.
На момент пропажи был одет в синюю куртку с белыми вставками и капюшонов, а также синий джемпер с разноцветными полосками, темно-синие джинсы, черные кроссовки и черную кепку.
ИСТОЧНИК KP.RU