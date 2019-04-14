Под Саратовом двое детей пострадали в перевернувшемся на кладбище авто
24-летняя водительница не справилась с управлением
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Сегодня, 14 апреля, в Красном Куте Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадали двое детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД, авария случилась в 16:15 возле кладбища.
По предварительной версии, 24-летняя женщина за рулем ВАЗ-2107 не справилась с управлением. Машина опрокинулась.
В результате госпитализированы были два пассажира – мальчики 6 и 4-х лет.
ИСТОЧНИК KP.RU