Саратовский «Автодор» проиграл дома «Нижнему Новгороду»

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-14T18:48:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский басктебольный «Автодор» в рамках Лиги ВТБ 14 апреля принимал дома «Нижний Новгород». В отличие от гостей, которые решали тактические задачи в борьбе за более удобное место в восьмерке сильнейших, «Автодору» надо было за эту восьмерку зацепиться.

Сделать это не получилось – игра закончилась со счетом 85:91 в пользу гостей.

После этого поражения «Автодор» опустился на 10 место, пропустив вперед еще и "Енисей", у которого на один проигрыш меньше.

Теперь чтобы в теории рассчитывать на восьмое место, саратовцам надо выигрывать оставшиеся две игры, первая из которых – против одного из лидеров Лиги - казанского «Уникса». При этом важно, чтобы идущий на восьмом месте эстонский «Калев» все свои три следующих матча, которые будут для эстонцев домашними, проиграл.

Таким образом, «Автодор» в этом сезоне, скорее всего, останется без участия в плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU