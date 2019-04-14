2019-04-14T15:31:34+03:00
Общество

Панков: Аграрный университет ждет обновления и перемен

Депутат Госдумы предположил, что контракт ректора СГАУ не будут продлевать
Екатерина Семенова
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Николай КузнецовНиколай Кузнецов
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. Он озаглавил его: «Посевная пройдет без Кузнецова?».

- Ректора аграрного университета Николая Кузнецова вызвали в Москву. Ему уже за 66. Дальше продления срока работы не будет. Рубикон по возрасту в 65 лет пройден. Более 16 лет ректорства достаточно было, чтобы показать себя.

Много что было сделано за эти годы. Но главный вопрос - аграрной науки, упущен. Жаль, он не стал основным. А с прошествием времени можно признаться: вопрос объединения аграрных вузов не дал движения вперёд. За это время мы не видим прорыва в научных разработках аграрной техники, новых сельхозмашин. Это то, что мог дать инженерный вуз - институт механизации сельского хозяйства им. Калинина. Мы не видим внедрения новых сортов районированных сельскохозяйственных культур. А это мог делать аграрный институт. Он ранее готовил агрономов. Ну и при сегодняшних вспышках разного рода инфекций «зоовет» мог бы сказать своё слово. Этого не произошло. Университет медленно хирел. Снижался и качественный, и количественный уровень кадров на селе. Да и при наличии такого аграрного вуза обеспеченность кадрами сельских территорий меньше, чем в соседних областях. В тех, где нет такого аграрного университета. Меньше обеспеченность и медицинскими кадрами. Думаю, завтра Москва не будет продлять контракт. А аграрный университет ждёт обновления и перемен. Их давно ждут. Знаю, в следующем году заканчивается контракт и в медицинском университете, –написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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