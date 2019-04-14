Роспотребнадзор: Саратовцы чаще всего травятся алкоголем в одиночестве
За год скончались 214 человек
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В Саратовской области за 2018 года алкоголем отравился 651 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, 214 случаев закончились летально.
Для сравнения: В 2017 году отравились 618 граждан, а скончались 277 из них.
В 77,3% случаев алкоголем травятся мужчины. При этом подавляющее большинство случаев происходит при одиночном употреблении в собственных квартирах.
ИСТОЧНИК KP.RU