Управляющая компания в Саратове призвала «найти мужика» для активистки
Жительница Саратова Елена Гурьянова рассказала в соцсетях о своей борьбе с управляющей компанией.
По словам женщины, она инициировала переход своего дома из УК «Весна» в «Ресурс». После этого, как она отметила, руководитель «Весны» подал на нее жалобу в полицию, якобы с формулировкой «отъем бизнеса».
Следующим этапом стало раскладывание в почтовые ящики жильцов агитационных листовок, в которых собраны нелестные отзывы о компании «Ресурс».
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Более того, в них содержится призыв «найти мужика бабе», которая стала инициатором перехода.
В соцсети «Саратов онлайн» комментаторы считают такое поведение директора УК неприемлемым и советуют женщине обращаться в прокуратуру, в частности, для моральной компенсации после оскорбления.
ИСТОЧНИК KP.RU