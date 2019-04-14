Река Медведица продолжает затапливать мосты в Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-14T10:15:12+03:00

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В селе Атаевка Лысогорского района Саратовской области низководный мост оказался затоплен.

Как ранее сообщала «КП-Саратов»,https://www.saratov.kp.ru/online/news/3446647/ в пятницу ГУ МЧС предупреждало о такой возможности.

Затопление произошло из-за подъема воды в реке Медведица. Ранее это привело к затоплению моста в Аткарске.

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ИСТОЧНИК KP.RU