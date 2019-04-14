В июне начнется строительство трассы Шанхай – Гамбург
Строительство международной трассы Шанхай – Гамбург, которая пройдет через Саратовскую область, начнут уже в июне.
Это одно из решений, которое было озвучено во время визита Вячеслава Володина, председателя Государственной думы России во время визита в регион.
По словам спикера ГД, по Саратовской области пройдет самый протяженный участок – 645 км. Она начнется в Перелюбском и закончится в Турковском районах.
Из других значимых проектов, которые были рассмотрены во время рабочей поездки Вячеслава Володина:
- Возможность завершения строительства нового аэропорта «Гагарин» раньше срока – в августе 2019 года. Это будет возможно осуществить, при своевременном финансировании,
- Будет реализована федеральная программа по сохранению объектов культурного наследия федерального значения. Также будет оказана помощь музеям Саратова, Энгельса и Вольска,
- Вячеслав Володин взял на контроль обеспечение медицинскими кадрами больниц Саратовской области,
- На месте приземления Юрия Гагарина предложено создать Парк космонавтики.
Об этих и многих других проектах сообщил Instagram-канал volodin.saratov.
ИСТОЧНИК KP.RU