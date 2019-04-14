2019-04-14T09:25:03+03:00
Общество

В июне начнется строительство трассы Шанхай – Гамбург

Самый большой участок пролегает через Саратовскую область
Екатерина Семенова
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Строительство международной трассы ШанхайГамбург, которая пройдет через Саратовскую область, начнут уже в июне.

Это одно из решений, которое было озвучено во время визита Вячеслава Володина, председателя Государственной думы России во время визита в регион.

По словам спикера ГД, по Саратовской области пройдет самый протяженный участок – 645 км. Она начнется в Перелюбском и закончится в Турковском районах.

Из других значимых проектов, которые были рассмотрены во время рабочей поездки Вячеслава Володина:

- Возможность завершения строительства нового аэропорта «Гагарин» раньше срока – в августе 2019 года. Это будет возможно осуществить, при своевременном финансировании,

- Будет реализована федеральная программа по сохранению объектов культурного наследия федерального значения. Также будет оказана помощь музеям Саратова, Энгельса и Вольска,

- Вячеслав Володин взял на контроль обеспечение медицинскими кадрами больниц Саратовской области,

- На месте приземления Юрия Гагарина предложено создать Парк космонавтики.

Об этих и многих других проектах сообщил Instagram-канал volodin.saratov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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