2019-04-14T14:01:00+03:00
Общество

У саратовцев пользовались спросом грибы из Петровска

Ярмарку выходного дня посетил на Театральной губернатор Радаев
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На Театральной площади в минувшую субботу, 13 апреля, прошла традиционная ярмарка выходного дня.

Заодно с ярмаркой областные власти презентуют горожанам районы области – выступают приехавшие оттуда артисты, торгуют произведенными там товарами.

В этот день продукцию своих предприятий продемонстрировали Петровский, Новоузенский и Марксовский районы.

- У горожан пользовались спросом петровские грибы и хлебобулочные изделия, новоузенское мясо, марксовская молочная продукция и подсолнечное масло, — заметили в пресс-службе губернатора.

В этот день состоялось подписание соглашений о развитии экономического и культурного сотрудничества между Саратовом и этими тремя районами.

Напомним, ярмарки на Театральной завершаться до начала мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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