У саратовцев пользовались спросом грибы из Петровска
На Театральной площади в минувшую субботу, 13 апреля, прошла традиционная ярмарка выходного дня.
Заодно с ярмаркой областные власти презентуют горожанам районы области – выступают приехавшие оттуда артисты, торгуют произведенными там товарами.
В этот день продукцию своих предприятий продемонстрировали Петровский, Новоузенский и Марксовский районы.
- У горожан пользовались спросом петровские грибы и хлебобулочные изделия, новоузенское мясо, марксовская молочная продукция и подсолнечное масло, — заметили в пресс-службе губернатора.
В этот день состоялось подписание соглашений о развитии экономического и культурного сотрудничества между Саратовом и этими тремя районами.
Напомним, ярмарки на Театральной завершаться до начала мая.
ИСТОЧНИК KP.RU