Муниципальное предприятие Саратова заплатит за разбитую на дороге машину строителей

СЕГОДНЯ 19:29 2019-04-13T19:29:36+03:00

Яма на дороге обойдется городскому бюджету почти в 80 тысяч рублей

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ООО «Геоспецстрой» понесло потери 10 мая 2017 года, когда в выбоине на улице Осенняя, у дома №1, на перекрестке с проспектом Строителей был поврежден автомобиль строительной компании.

Машина KIA Sorento испортила в дорожной яме шириной 1,3 метра, длиной 5,9 м, глубиной 1,0 м переднее колесо и бампер.

Компания подала иск к МБУ «Дорстрой» на 73615 рублей расходов на ремонт и 6 тысяч рублей за экспертизу.

ГИБДД отказало в возбуждении дела об административной ответственности в отношении водителя, поскольку установлено, что причиной повреждения авто стала яма на проезжей части.

Автомобиль не был застрахован по полису КАСКО, и вместо страховой компании этот случай строителям пришлось выяснять самим.

Сначала, в июле 2017 года она обратилась в администрацию Саратова за возмещением ущерба. Через месяц мэрия сообщила, что содержание этой дороги общего пользования на момент ДТП осуществляло МБУ «Дорстрой» в соответствии с муниципальным заданием на 2017 год.

Тогда юрист ООО «Геоспецстрой» обратился в МБУ «Дорстрой» с претензией. В ответ уже в сентябре МБУ сообщило, что по их сведениям на этом месте проводили вскрышные работы ответственность за возмещение ущерба должен нести собственник подземных коммуникаций, которые проложены в этом месте.

В результате строители обратились в Арбитражный суд.

- Суд подтвердил, что на момент ДТП ответственным за состоянием дорожного покрытия на месте ДТП являлось МБУ «Дорстрой», — сообщили в пресс-службе Арбитража.

С него в пользу ООО «Геоспецстрой» взыскали все расходы на ремонт и экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU