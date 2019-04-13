Муниципальное предприятие Саратова заплатит за разбитую на дороге машину строителей
ООО «Геоспецстрой» понесло потери 10 мая 2017 года, когда в выбоине на улице Осенняя, у дома №1, на перекрестке с проспектом Строителей был поврежден автомобиль строительной компании.
Машина KIA Sorento испортила в дорожной яме шириной 1,3 метра, длиной 5,9 м, глубиной 1,0 м переднее колесо и бампер.
Компания подала иск к МБУ «Дорстрой» на 73615 рублей расходов на ремонт и 6 тысяч рублей за экспертизу.
ГИБДД отказало в возбуждении дела об административной ответственности в отношении водителя, поскольку установлено, что причиной повреждения авто стала яма на проезжей части.
Автомобиль не был застрахован по полису КАСКО, и вместо страховой компании этот случай строителям пришлось выяснять самим.
Сначала, в июле 2017 года она обратилась в администрацию Саратова за возмещением ущерба. Через месяц мэрия сообщила, что содержание этой дороги общего пользования на момент ДТП осуществляло МБУ «Дорстрой» в соответствии с муниципальным заданием на 2017 год.
Тогда юрист ООО «Геоспецстрой» обратился в МБУ «Дорстрой» с претензией. В ответ уже в сентябре МБУ сообщило, что по их сведениям на этом месте проводили вскрышные работы ответственность за возмещение ущерба должен нести собственник подземных коммуникаций, которые проложены в этом месте.
В результате строители обратились в Арбитражный суд.
- Суд подтвердил, что на момент ДТП ответственным за состоянием дорожного покрытия на месте ДТП являлось МБУ «Дорстрой», — сообщили в пресс-службе Арбитража.
С него в пользу ООО «Геоспецстрой» взыскали все расходы на ремонт и экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU