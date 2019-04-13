2019-04-13T19:03:39+03:00
Происшествия

Под Саратовом обокрали магазин с оружием

Молодым любителям рыбалки, оружия и чужого имущества грозят реальные сроки
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В полицию Ртищевского района Саратовской области обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о краже. У предпринимательницы в ночь перед днем космонавтики неизвестные разбили стекло в рыболовном магазине в райцентре и украли часть товара. Среди похищенного оказались: пневматический пистолет Макарова, винтовки «Хатсан», электрошокер, 17 рыболовных ножей.

В ходе розыска в рамках возбужденного уголовного дела о краже сотрудниками полиции задержаны двое молодых парней. Один из них, 19-летний житель Ртищево, уже ранее «прославился» кражами и угоном машины, его 18-летний приятель оказался с таким же криминальным «послужным» списком. Похищенное оружие изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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