Под Саратовом обокрали магазин с оружием

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-13T19:03:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Ртищевского района Саратовской области обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о краже. У предпринимательницы в ночь перед днем космонавтики неизвестные разбили стекло в рыболовном магазине в райцентре и украли часть товара. Среди похищенного оказались: пневматический пистолет Макарова, винтовки «Хатсан», электрошокер, 17 рыболовных ножей.

В ходе розыска в рамках возбужденного уголовного дела о краже сотрудниками полиции задержаны двое молодых парней. Один из них, 19-летний житель Ртищево, уже ранее «прославился» кражами и угоном машины, его 18-летний приятель оказался с таким же криминальным «послужным» списком. Похищенное оружие изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU