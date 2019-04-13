В Саратове нашли вход в Косую Аллею или Нарнию
На улице Хомякова в Заводском районе Саратова дом №21 разваливается на глазах.
Сегодня, 13 апреля, один из местных жителей опубликовал фото в соцсетях.
- С каждым днем все больше и больше. Властям напливать (орфография авторская – прим. ред.) — написал житель Заводского района. В комментариях посетители соцсетей предполагают, что это вход в другое измерение, сказочную страну или след попадания снаряда.
Некоторые шутят насчет хомячей норы или входа в Нарнию
Данных об обслуживающей дом управляющей компании в системе dom.mingkh.ru нет, как нет информации о количестве жилых квартир.
Дом не состоит в реестре аварийных и признанных обязательным к расселению.
Напротив рассыпающегося здания расположен детсад №176 «Солнышко».
ИСТОЧНИК KP.RU