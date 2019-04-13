В Саратове нашли вход в Косую Аллею или Нарнию

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-13T17:43:11+03:00

Комментаторам в соцсетях картина напомнила Косую аллею из "Гарри Поттера"

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На улице Хомякова в Заводском районе Саратова дом №21 разваливается на глазах.

Сегодня, 13 апреля, один из местных жителей опубликовал фото в соцсетях.

- С каждым днем все больше и больше. Властям напливать (орфография авторская – прим. ред.) — написал житель Заводского района. В комментариях посетители соцсетей предполагают, что это вход в другое измерение, сказочную страну или след попадания снаряда.

Некоторые шутят насчет хомячей норы или входа в Нарнию

Данных об обслуживающей дом управляющей компании в системе dom.mingkh.ru нет, как нет информации о количестве жилых квартир.

Дом не состоит в реестре аварийных и признанных обязательным к расселению.

Напротив рассыпающегося здания расположен детсад №176 «Солнышко».

ИСТОЧНИК KP.RU