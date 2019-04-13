Юлия Литневская стала чтецом на «Тотальном диктанте» в Саратове

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-13T16:52:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратов сегодня, 13 апреля, принял участие во всероссийской акции «Тотальный диктант». Корреспондент «КП-Саратов» побывал на одной из площадок, в РАНГХИС, где одним из дикторов стала депутат областной думы Юлия Литневская.

Она прочитала фрагмент текста писателя Павла Басинского «Ловец душ», посвященный пьесе Максима Горького «На дне».

Написать тотальный диктант собрались в этой аудитории около сотни участников, многие из которых - курсанты Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института нацгвардии.

Чиновники на тотальном диктантеФото: Екатерина Семенова

Кроме этого в томи же зале оказались председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, замминистра образования Валерия Ушакова, заминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин, а также официально лучшая многодетная семья региона - Николай и Алла Фетисова и четверо из их детей.

После окончания диктанта Юлия Литневская поделилась своими впечатлениями.

- Более чем важное мероприятие. Это вклад в популяризацию родного языка и грамотности. То малое, что можем сделать мы с вами, поэтому я всегда откликаюсь на приглашение. Каждый раз это полные залы и участие принимают не только студенты вузов, но и высокопоставленные чиновники, а сегодня также - лучшая семья нашего региона. В этот субботний день они, несмотря на занятость в будни, смогли прийти, сесть за парты. И я искренне признательна всем им за то, что они своим примером популяризируют это замечательное начинание, — отметила Литневская.

Напомним, что итоги тотального диктанта каждый участник узнает лично на сайте проекта.

Замминистра спорта Абрашина тоже привлекли для проверки его грамотностиФото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU