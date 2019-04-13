Жители Октябрьского района не поняли смысла пикета коммунистов

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-13T14:09:49+03:00

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Сегодня, 13 апреля, на пересечении улиц 2-я Садовая и Политехническая прошёл пикет КПРФ. Шестеро коммунистов держали флаги и плакаты с партийными лозунгами против повышения цен, за смену власти. Надпись на одном из плакатов напоминала о заслугах коммунистов в космосе.

Жители, которые проходили мимо, около пикетчиков не задерживались. От предложений взять партийную газету чаще всего отмахивались. Одна из жительниц района Политеха поинтересовалась у коммунистов, что будет строиться рядом с вузом на месте снесенных домов. Но ответа не получила.

- Лучше бы выяснили и рассказали нам об этом , это волнует местных жителей. А в чем смысл того, чтобы просто постоять с плакатами? — заметила женщина.

Не удалось заинтересовать коммунистам ни своей прессой, ни плакатами и студентов Политеха.

На вопрос журналиста "КП - Саратов", почему никто не останавливается у пикетирующих, одна из участниц предположила, что все дело в неподходящем месте.

- Место нам неудачное предоставили для пикета: у самой дороги, — заметила она.

Один из местных жителей, которые проходил мимо, на этот же вопрос ответил, что не видит смысла в таких мероприятиях:

- Устали все от лозунгов. Надо решать проблемы. Вот что конкретно коммунисты сделали для снижения цен? Ничего, — сказал мужчина, который в свою очередь также не предложил решения этой проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU