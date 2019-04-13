Большинство саратовцев предпочло субботник кубку по конкуру
В Долгом Буераке под Саратовом 13 апреля проходят соревнования по конкуру на Кубок главы Саратова. Они продлятся два дня с участием спортсменов из Саратовской, Самарской, Пензенской, Ульяновской и других областей.
Спортсмены на Кубке по конкуру
Мэр Саратова прибыл, чтобы поздравить и поприветствовать участников соревнований.
Мэр поприветствовал спортсменов и пофотографировался с гостями, которые предпочли конкур субботнику
Судя по фото, которые распространила пресс-служба мэрии, количество зрителей едва превосходит число участников.
Загородный комплекс, в котором расположен конный клуб, слишком роскошен и дорог для большинства жителей города, и посмотреть на соревнования добрались немногие избранные.
Трибуны почти пусты
Значительно большая часть саратовцев, в первую очередь сотрудники городских учреждений, вышла на помощь муниципальным властям, ответственным за уборку города и благоустройство – на субботник.
Михаил Исаев успел побывать и здесь, он посетил несколько общественных мест, где убирали улицы от прошлогодней листвы, сухих веток, мусора. Мэр заметил, что на субботник 13 апреля пришло почти 6 тысяч человек. Они собрали столько мусора, что теперь перед городскими службами по благоустройству стоит задача – за сутки вывезти его с территории города.
Саратовцы собрали с улиц огромное количество мусора
Исаев высказал надежду, что в следующий выходные на субботник придет еще больше саратовцев.
В следующие выходные Кубок по конкуру не планируется.
Мэр Исаев лично поблагодарил гастарбайтеров за уборку. Фото сайта мэрии
ИСТОЧНИК KP.RU