Большинство саратовцев предпочло субботник кубку по конкуру

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-13T13:46:42+03:00

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В Долгом Буераке под Саратовом 13 апреля проходят соревнования по конкуру на Кубок главы Саратова. Они продлятся два дня с участием спортсменов из Саратовской, Самарской, Пензенской, Ульяновской и других областей.

Спортсмены на Кубке по конкуру

Мэр Саратова прибыл, чтобы поздравить и поприветствовать участников соревнований.

Мэр поприветствовал спортсменов и пофотографировался с гостями, которые предпочли конкур субботнику

Судя по фото, которые распространила пресс-служба мэрии, количество зрителей едва превосходит число участников.

Загородный комплекс, в котором расположен конный клуб, слишком роскошен и дорог для большинства жителей города, и посмотреть на соревнования добрались немногие избранные.

Трибуны почти пусты

Значительно большая часть саратовцев, в первую очередь сотрудники городских учреждений, вышла на помощь муниципальным властям, ответственным за уборку города и благоустройство – на субботник.

Михаил Исаев успел побывать и здесь, он посетил несколько общественных мест, где убирали улицы от прошлогодней листвы, сухих веток, мусора. Мэр заметил, что на субботник 13 апреля пришло почти 6 тысяч человек. Они собрали столько мусора, что теперь перед городскими службами по благоустройству стоит задача – за сутки вывезти его с территории города.

Саратовцы собрали с улиц огромное количество мусора

Исаев высказал надежду, что в следующий выходные на субботник придет еще больше саратовцев.

В следующие выходные Кубок по конкуру не планируется.

Мэр Исаев лично поблагодарил гастарбайтеров за уборку. Фото сайта мэрии

ИСТОЧНИК KP.RU