Доходы саратовских сенаторов выросли

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-13T12:43:28+03:00

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Согласно данным деклараций сенаторов от Саратовской области, их доходы за 2018 год подросли. При этом их супруги, как и большинство россиян, остались «при своих».

У бывшего начальника ГУ МВД в Саратовской области сумма с 2,7 млн рублей в 2017 году выросла до 5 688 489 рублей в 2018 году. Это почти на 3 млн больше, чем в 2017-м. Его жена заработала 137,5 тысяч рублей, в 2017 году было почти столько же - 136,5 тысяч. Рост доходов генерала - сенатора объясняется просто, он был назначен в Совет Федерации только в сентябре 2017 года, до тех пор он получал зарплату в структуре МВД. Эти данные Совет федерации в декларации не учитывал.

В 2018 году Аренин задекларировал солидный автомобиль – гигантский внедорожник Chevrolet Tahoe.

Сенатор Людмила Бокова заработала 4,891 млн рублей в 2018 году, это почти на триста тысяч больше прошлогоднего результата - 4,595 миллиона рублей. Неплохая прибавка, если знать, что вся средняя зарплата за год в Саратовской области составляет столько же. У Боковой все тот же внедорожник Nissan X-Trail.

Как указывается в декларации сенатора, «супруга» Боковой за прошлый год заработал 990 тысяч рублей, столько же, как и в 2017 - 989 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU