У Большого Содома задержали неправильного охотника

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-13T09:59:23+03:00

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В Саратовской области проходит полицейская операция «Биосфера».

Вместе с сотрудниками Росгвардии вечером 11 апреля на реке Уза возле села Большой Содом Базарно-Карабулакского района полицейские задержали 40-летнего мужчину. При себе добычи у него не оказалось, но правоохранители все равно составили на него административный протокол – мужчина находился на территории охотничьих угодий без разрешения на нее.

В том же районе в 4 км от села Яковлевка задержаны двое местных жителей, у которых отсутствовало разрешение на добычу пернатой дичи, впрочем самой дичи у них тоже не нашлось, но теперь есть протокол об административном нарушении.

В Духовницком районе в 6 км от села Теликовка полицейские задержали охотника с поличным – двумя утками породы лысуха. Житель Балаково с ижевским ружьем уличен правоохранителями выявлен в нарушении правил охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU