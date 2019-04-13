2019-04-13T09:55:38+03:00
Общество

Полиция в Саратове завела дела на продавщицу раков и пенсионерку с салом

Свой товар женщины продавали без региострации как предприниматели
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Сотрудники отдела полиции №1 в Саратове 12 апреля прошлись по местам торговли в поисках незаконной продажи продуктов и объектов животного мира. Работа велась в рамках операции «Биосфера».

Уловом оперативников стала 33-летняя продавщица раков на улице Большая Затонская. У нее отсутствовала госрегистрация в качестве индивидуального предпринимателя, на женщину составлен административный протокол.

Аналогично поступили с 48-летним продавцом рыбы на Молодежной.

Довершил рейд операции «Биосфера» административный протокол в отношении 72-летней пенсионерки, которая продавала колбасу и сала без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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