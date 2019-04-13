Юные воры обокрали автомат по выдаче игрушек

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-13T08:59:52+03:00

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В полицию Заводского района Саратова в День космонавтики, 12 апреля, обратился предприниматель из Краснодара с сообщением о краже. В тот же день в помещении одного из магазинов на улице Орджоникидзе в Саратове неизвестные воры сломали замок монетоприемника на принадлежащем ему автомате по выдаче игрушек.

Похитители не тронули игрушки, но унесли контейнер с деньгами.

Правоохранители оперативно задержали и доставили в ОВД 18-летнего ранее не судимого парня и его 16-летнего приятеля из Квасниковки Энгельсского района, которого ранее уже подозревали в другой краже.

У парней изъяли монетоприемник и часть денег из него. После этого они признались в краже и на юных взломщиков заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU