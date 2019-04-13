Две подруги ограбили квартиру пьяного кавалера
Полиция в Заводском районе Саратова раскрыла грабеж, который произошел ночью 4 апреля. С заявлением о преступлении пострадавший 53-летний мужчина пришел к правоохранителям только спустя 4 дня.
Он рассказал, что ночью его знакомая и ее подруга, после совместной с ним попойки открыто похитили у него из квартиры домашний кинотеатр, телефон, утюг, болгарку.
Полиция возбудила уголовное дело о грабеже и 12 апреля задержала двух женщин:
35-летнюю ранее судимую за кражу и мошенничество и ее 42-летнюю подругу, у которой неоднократно были проблемы с законом из-за наркотиков. В ходе обыска у них техника и инструмент не обнаружены, зато найдены залоговые билеты на них из скупки. Грабительниц отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU