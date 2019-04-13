Две подруги ограбили квартиру пьяного кавалера

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-13T08:50:58+03:00

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Полиция в Заводском районе Саратова раскрыла грабеж, который произошел ночью 4 апреля. С заявлением о преступлении пострадавший 53-летний мужчина пришел к правоохранителям только спустя 4 дня.

Он рассказал, что ночью его знакомая и ее подруга, после совместной с ним попойки открыто похитили у него из квартиры домашний кинотеатр, телефон, утюг, болгарку.

Полиция возбудила уголовное дело о грабеже и 12 апреля задержала двух женщин:

35-летнюю ранее судимую за кражу и мошенничество и ее 42-летнюю подругу, у которой неоднократно были проблемы с законом из-за наркотиков. В ходе обыска у них техника и инструмент не обнаружены, зато найдены залоговые билеты на них из скупки. Грабительниц отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU