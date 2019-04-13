Авария на Просечной оставила без воды 10 улиц Саратова

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-13T08:40:30+03:00

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Сотрудники ООО "КВС" утром 13 апреля приступили к ликвидации аварии на водопроводе на улице Просечная.

Для устранения повреждений нормальное водоснабжение будет нарушено в домах на 10 улицах: Танкистов от Природной до Ударной, Природная, Геологическая, Минеральная, Проосечная, Раздольная, Участковая, Ударная, Новосибирская, Приусадебная.

Как сообщили в ООО КВС", отключения продлятся ориентировочно до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU