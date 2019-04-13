Сейф на автомойке в Энгельсе вор вскрыл сварочным аппаратом

СЕГОДНЯ 08:22 2019-04-13T08:22:53+03:00

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Кража произошла в ночь на 5 апреля. Сломав дверь неизвестные воры пробрались к сейфу автомойки на улице Полиграфическая в Энгельсе и с помощью сварочного аппарата разрезали его.

Из взломанного таким образом сейфа украли 10 тыс. рублей и ноутбук. Полиция завела уголовное дело.

Следственные действия привели правоохранителей к подозреваемому – в ОВД доставили 31-летнего сотрудника этой же мойки, жителя Марксовского района. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за кражи. В ходе обыска у него изъят пропавший из сейфа ноутбук.

ИСТОЧНИК KP.RU