Сейф на автомойке в Энгельсе вор вскрыл сварочным аппаратом
Похитителем оказался работник этой мойки
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Кража произошла в ночь на 5 апреля. Сломав дверь неизвестные воры пробрались к сейфу автомойки на улице Полиграфическая в Энгельсе и с помощью сварочного аппарата разрезали его.
Из взломанного таким образом сейфа украли 10 тыс. рублей и ноутбук. Полиция завела уголовное дело.
Следственные действия привели правоохранителей к подозреваемому – в ОВД доставили 31-летнего сотрудника этой же мойки, жителя Марксовского района. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за кражи. В ходе обыска у него изъят пропавший из сейфа ноутбук.
ИСТОЧНИК KP.RU