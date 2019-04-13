2019-04-13T07:33:23+03:00
Общество

В микрорайоне «Авиатор» в Саратове построят школу

Такое решение принято после визита спикера Вячеслава Володина в Саратовскую область
Екатерина Семенова
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В микрорайоне «Авиатор» Саратова будет построена школа.

Об этом появилось сообщение в Instagram-канале volodin.saratov.

- Необходимо начинать разработку проектно-сметной документации школы в микрорайоне «Авиатор». Такое решение было принято по итогам рабочей поездки Вячеслава Володина в Саратовскую область.

Напомним, к Председателю ГД обратились жители микрорайона с просьбой помочь в строительстве образовательного учреждения. Они собрали 1 148 подписей под коллективным обращением.

Сейчас в «Авиаторе» 15 многоквартирных домов, еще 10 строятся. Ближайшие школы располагаются за несколько остановок и они уже переполнены.

После подготовки проектно-сметной документации будут приняты дальнейшие решения, – говорится в сообщении, которое же набрало множество положительных комментариев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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