В микрорайоне «Авиатор» в Саратове построят школу

СЕГОДНЯ 07:28 2019-04-13T07:33:23+03:00

Такое решение принято после визита спикера Вячеслава Володина в Саратовскую область

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне «Авиатор» Саратова будет построена школа.

Об этом появилось сообщение в Instagram-канале volodin.saratov.

- Необходимо начинать разработку проектно-сметной документации школы в микрорайоне «Авиатор». Такое решение было принято по итогам рабочей поездки Вячеслава Володина в Саратовскую область.

Напомним, к Председателю ГД обратились жители микрорайона с просьбой помочь в строительстве образовательного учреждения. Они собрали 1 148 подписей под коллективным обращением.

Сейчас в «Авиаторе» 15 многоквартирных домов, еще 10 строятся. Ближайшие школы располагаются за несколько остановок и они уже переполнены.

После подготовки проектно-сметной документации будут приняты дальнейшие решения, – говорится в сообщении, которое же набрало множество положительных комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школу в микрорайоне «Авиатор» могут построить не ранее 2021 года

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься в июне 2019 года

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU