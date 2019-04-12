Обнародованы доходы саратовских депутатов в Госдуме

СЕГОДНЯ 21:17 2019-04-12T21:17:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Государственной думы России опубликовали сведения о доходах за прошлый год.

Декларации народных избранников опубликованы на официальном сайте парламента.

Ольга Алимова (КПРФ) задекларировала 3 092 798,64 рубля. У нее имеется в собственности две квартиры в России и грузовой автомобиль ГАЗ-2705.

Ольга Баталина («Единая Россия») за прошлый год заработала 4 578 559,79 рубля, а ее супруг 7 059 234,38 рубля. В безвозмездном пользовании у нее две квартиры, а машины нет.

Вячеслав Володин («Единая Россия») указал годовой доход в сумме 71 744 355,39 рубля. У него имеется недвижимое имущество: земельный участок, два гостевых дома, квартира, четыре нежилых и хозяйственных постройки, теплица, очистное сооружение и машиноместо, а также еще один участок находится в пользовании.

Годовой доход Татьяны Касаевой («Единая Россия») составил 4 959 412,45 рубля, ее супруга 134 860,68 рубля. Она владеет земельным участком и жилым домом и пользуется квартирой. В собственности у депутата находится автомобиль Subaru Impreza.

Василий Максимов («Единая Россия») задекларировал доход 6 634 290,62 рубля, его супруга – 1 189 928,82 рубля. В собственности у него есть земельный участок, квартира и два нежилых помещения. Еще одной квартирой он пользуется на безвозмездной основе. У его супруги есть гараж-бокс. Также Максимов указал в декларации автомобили Chevrolet Tahoe, маломерное судно катера Buster M, три прицепа и самоходную машину SKI-DOO Lynx 6300 Army.

У Евгения Москвичева («Единая Россия») годовой доход составил 5 003 000,88 рубля, его жены 358 603,29 рубля. Депутат пользуется земельным участком и жилым домом, пользуется еще одним участком и квартирой. Также у него есть снегоход Bombardier ЕРО-550.

Александр Носов («Единая Россия») заработал за год 4 823 532,85 рубля. У него есть четыре земельных участка и жилой дом, а также квартира на срок полномочий в Госдуме.

Годовой доход Николая Панкова составил 6 758 737,58 рубля, его супруги – 3 265 рубля. Депутат владеет земельным участком и квартирой, также у него есть квартира в пользовании.

Депутат Анатолий Петров («Единая Россия») за год заработал 5 514 812,89 рубля, а его супруга – 2 073 317,05 рубля. У нее в собственности есть два земельных участка и дом, а депутат пользуется квартирой на время работы в парламенте.

Евгений Примаков («Единая Россия») указал годовой доход в размере 7 388 333,06 рубля, его супруга – 14 368 550,20 рубля. Депутат владеет квартирой, а его жена квартирой и земельным участком. Также квартира есть в безвозмездном пользовании. Кроме того, у него есть автомобиль УАЗ-«Патриот», а у нее – Mazda CX-5.

Иван Фирюлин («Единая Россия») заработал за год 4 996 487,74 рубля, его жена – 617 705,98 рубля. В собственности у него земельный участок и жилой дом, у его супруги квартира. Также они пользуются квартирой на срок полномочий депутата. Иван Фирюлин владеет автомобилем ВАЗ-2107.

В декларации Тамары Фроловой («Единая Россия») указан доход в сумме 4 989 724,35 рубля. У нее есть квартира собственности, а также квартира и участок в пользовании.

Глеб Хор («Единая Россия») заработал 151 977 369,83 рубля, а его супруга – 1 345 440,59 рубля. У него в собственности земельный участок, три квартиры, дача и машиноместо, у супруги – два земельных участка и автомобиль Lexus RX450H.

Нина Черняева («Единая Россия») заработала 5 301 699,00 рубля. У нее имеется земельный участок и жилой дом, а также она пользуется квартирой. Ей принадлежит автомобиль Mercedes-benz GLK 300 4MATIC.

ИСТОЧНИК KP.RU