В Саратове «Газель» врезалась в BMW

СЕГОДНЯ 20:23 2019-04-12T20:30:15+03:00

Удар был не сильный, но пострадавшие после этого ДТП могут быть Фото: Ольга Муравлёва

О пострадавших пока не известно

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Возле дома № 1 по улице Высокая, недалеко от перекрестка улиц Танкистов и Навашина , вечером 12 апреля произошло ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, грузопассажирская «Газель» ударили сзади притормозивший люксовый седан BMW.

На месте пока нет сотрудников ГИБДД. Удар был не сильный, пострадавших после столкновения пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU