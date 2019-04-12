2019-04-12T20:30:15+03:00
Происшествия

В Саратове «Газель» врезалась в BMW

О пострадавших пока не известно
Ольга Муравлёва
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Удар был не сильный, но пострадавшие после этого ДТП могут бытьУдар был не сильный, но пострадавшие после этого ДТП могут бытьФото: Ольга Муравлёва
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Возле дома № 1 по улице Высокая, недалеко от перекрестка улиц Танкистов и Навашина , вечером 12 апреля произошло ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, грузопассажирская «Газель» ударили сзади притормозивший люксовый седан BMW.

На месте пока нет сотрудников ГИБДД. Удар был не сильный, пострадавших после столкновения пока нет.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

ИСТОЧНИК KP.RU

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