В Саратове «Газель» врезалась в BMW
О пострадавших пока не известно
Удар был не сильный, но пострадавшие после этого ДТП могут бытьФото: Ольга Муравлёва
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Возле дома № 1 по улице Высокая, недалеко от перекрестка улиц Танкистов и Навашина , вечером 12 апреля произошло ДТП.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, грузопассажирская «Газель» ударили сзади притормозивший люксовый седан BMW.
На месте пока нет сотрудников ГИБДД. Удар был не сильный, пострадавших после столкновения пока нет.
.Фото: Ольга Муравлёва
ИСТОЧНИК KP.RU