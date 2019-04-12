2019-04-12T20:25:28+03:00
Происшествия

Очевидцы сообщают о похищении ребенка в Саратове

Вновь фигурирует белый автомобиль в поселке Солнечный
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В социальных сетях жители Саратова бьют тревогу в связи с возможным похищением ребенка.

Как сообщили горожане «КП-Саратов», ЧП произошло на улице Зыбина, возле дома №8.

Якобы, по словам очевидца, двое неизвестных похитили 11-летнего ребенка. Они посадили его в автомобиль «Лада Гранта» белого цвета и увезли.

Горожане просят откликнуться тех, кто мог что-то увидеть, и сообщить в полицию.

Напомним, накануне появилась информация о мужчине, который также сидя в белой машине, подманил к себе 12-летнюю девочку и продемонстрировал гениталии. Это произошло на улице Лисина, 4, что всего в нескольких кварталах от Зыбина, 8. По данному факту СУ СКР возбудило уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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