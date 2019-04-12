В субботу прогнозируется затопление моста в селе Атаевка
Река Медведица продолжает подниматься
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Завтра, 13 апреля, в Саратовской области может затопить низководный мост в селе Атаевка Лысогорского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, это связано с тем, что за сутки уровень воды в реке Медведица поднялся на 20 см.
Для объезда жители смогут воспользоваться дорогой через поселок Симоновка. Также будет организована лодочная переправа.
Угрозы подтопления села Атаевка нет.
ИСТОЧНИК KP.RU